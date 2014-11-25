Фонд гарантування змінив тимчасового адміністратора неплатоспроможного «VAB Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 24 листопада призначив тимчасовим адміністратором неплатоспроможного «VAB Банку» Марину Славкіну, повідомляється на сайті фонду.

Раніше Фонд гарантування з 21 листопада ввів тимчасову адміністрацію у «Всеукраїнський акціонерний банк» («VAB Банк») на підставі рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, призначивши тимчасовим адміністратором банку Юрія Джуса.

За інформацією фонду, зміна тимчасового адміністратора викликана його сімейними обставинами.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня основний акціонер «VAB Банку» Олег Бахматюк повідомив, що розраховує на спільну докапіталізацію банку за участю уряду, в тому числі на отримання 4 млрд грн з держбюджету.

21 листопада Національний банк України визнав банк неплатоспроможним і відмовився його націоналізувати через значний обсяг кредитів економічно пов'язаним особам.

Водночас, Мінфін заявив про готовність разом із НБУ і Фондом гарантування шукати можливі шляхи задоволення вимог усіх вкладників «VAB Банку», зокрема понад гарантовану суму вкладу (200 тис. грн).

Читайте такожУ «VAB Банку» переклали на НБУ відповідальність за погіршення свого стануНагадаємо, «VAB Банк», мав намір збільшити статутний капітал у 2,7 раза, або на 7 млрд грн. Відповідне питання акціонери банку планували обговорити 17 листопада на позачергових загальних зборах.

На початку липня «VAB Банк» провів реструктуризацію єврооблігацій на суму 88,252 млн дол.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за розміром активів. Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій).