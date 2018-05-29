Держстат відзвітував про зростання зарплат українців

Середня зарплата українців за календарний рік збільшилася на 27,3% - до 8480 грн

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в квітні 2018 року порівняно з квітнем 2017 року збільшилася на 27,3% і становила 8480 грн.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

Відзначається, що порівняно з березнем 2018 року середня зарплата збільшилася на 1,2%.

Реальна заробітна плата в квітні 2018 року порівняно з квітнем 2017 року збільшилася на 12,5%, а порівняно з січнем 2018 року - на 0,4%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 грн з 3200 грн. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 грн вже у другому кварталі цього року в разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.

За даними Держстату, в Україні частка штатних працівників, які отримують заробітну плату від 6 тис. грн до 10 тис. грн, у грудні 2017 року становила 49,6%, що на 2,7 відсоткових пункти більше, ніж у березні 2017 року.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тис. грн.