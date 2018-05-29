Валюта дешевшає: гривня зміцнилася в курсах Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 30 травня: 100 USD – 2609.8943 грн; 100 EUR – 3016.5158 грн; 10 RUR – 4.1664 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 травня встановивтакий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2609.8943 (29 травня – 2614.9490)

100 EUR – 3016.5158 (29 травня – 3052.9530)

10 RUR – 4.1664 (29 травня – 4.2405)

У вівторок, 29 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,10/26,12 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня опустилася до долара на 2 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,22/30,24 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4107/0,4214 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0989 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 488 угод на суму 428,40 млн дол.