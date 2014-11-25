У Китаї намагаються підвищити доступність кредитів для своїх компаній

Центробанк Китаю у вівторок знизив короткотермінову ставку з грошових операцій, учетверте за поточний рік, намагаючись підвищити доступність кредитів для китайських компаній, повідомляє Reuters.

Скорочення, про яке було оголошено на сайті банку, послідувало несподіваним скороченням орієнтовних кредитних ставок у п'ятницю, викликаних прагненням підтримати економіку.

"Це сталося в руслі скорочення ставок у п'ятницю і сигналізує, що Центробанк буде й надалі вживати зусилля, щоб знизити вартість позикових коштів для інвесторів і підтримати ліквідність", - сказав трейдер із банку в Шанхаї.

Читайте такожКитай вкладе у відродження "Шовкового шляху" $40 млрдНародний банк Китаю у вівторок вивів 5 мільярдів юанів ($814,17 мільйона) з грошових ринків через 14-денні операції репо, кажуть трейдери.

Виведена сума невелика, але банк зробив це, щоб знизити офіційну прибутковість цього інструменту - це перевірений механізм, що дозволяє сигналізувати учасникам міжбанківського ринку, що потрібно знижувати вартість грошей.