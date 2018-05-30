Доходи Пенсійного фонду зросли на 32%

Фонд у січні-квітні додатково спрямував на виплату пенсій військовослужбовцям 2,7 млрд грн.

Власні доходи Пенсійного фонду України в першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 32,2% і становили 44,261 млрд грн. Про це повідомила прес-служба ПФУ.

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«Надходження власних коштів до Пенсійного фонду України за 3 місяці 2018 року становили 44,261 млрд грн. Порівняно з відповідним періодом 2017 року, надходження зросли на 10,785 млрд грн, або на 32,2%», - йдеться в повідомленні.

Фонд зазначив, що був проведений перерахунок пенсій військовослужбовцям на підставі довідок, виданих уповноваженими органами міністерств і відомств.

«Виплату перерахованих пенсій з січня 2018 року забезпечено в березні-квітні поточного року. З травня 2018 року виплату пенсій вказаним пенсіонерам проведено в нових розмірах», - йдеться в повідомленні.

За даними ПФУ, на виплату пенсій військовослужбовцям у січні-квітні додатково спрямовано 2,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, сума виплат Пенсійного фонду України за січень-грудень 2017 року становила 291,5 млрд грн (з урахуванням проведеної в грудні 2017 року виплати пенсій січня 2018 року в сумі 10,0 млрд грн), що на 13%, або 38,1 млрд грн більше, ніж за 2016 рік.

21 лютого 2018 року Кабмін ухвалив рішення про перерахунок та підвищення військових пенсій в середньому на 1,5 тис. грн з 1 січня без прийняття законодавчих змін. Підвищення пенсій військовим пенсіонерам буде відбуватися поетапно в 2018-2019 роках.