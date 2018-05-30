Кабмін визначився, як витрачати бюджетні гроші на розвиток космічної галузі

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державне космічне агентство України.

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з розвитку космічної діяльності та виробництва космічної техніки.

Читайте також25 років космічної діяльності: Україна допомогла запустити 140 ракет-носіїв

Про це йдеться в постанові уряду, опублікованій в газеті «Урядовий кур'єр».

Як зазначається у документі, кошти виділятимуться за програмою «Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України», а головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державне космічне агентство України.

У постанові сказано, що цього року бюджетні кошти будуть спрямовані на здійснення дистанційного зондування Землі з космосу (забезпечення системного отримання даних від космічної системи «Січ»), здійснення космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони, а також проведення наукових космічних досліджень (вивчення сонячно-земних і сейсмоіоносферних зв'язків).

Крім того, за рахунок держбюджету планують удосконалити космічні системи телекомунікації та навігації (розвиток Системи координатно-часового та навігаційного забезпечення), а також поглиблювати міжнародне співробітництво у космічній сфері, під яким, серед іншого, мається на увазі участь українських підприємств у реалізації проектів у рамках виконання угоди «Європейська країна, яка співпрацює з Європейським космічним агентством».

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2017 року Державне космічне агентство очолює Павло Дегтяренко.

Нещодавно Держкосмагентство відзвітувало про використання бюджетних коштів за 2017 рік. Згідно зі звітом, більше половини бюджетних коштів - 1,422 млрд грн - пішло на погашення кредиту, залученого під державні гарантії для реалізації проекту «Створення Національної супутникової системи зв'язку».

Крім того, 264,385 млн грн були використані на утилізацію твердого ракетного палива, 148,7 млн грн - на управління та випробування космічних засобів, 80 млн грн - на виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, 50 млн грн - на фінансову підтримку державного підприємства «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» імені О.М.Макарова» (на погашення заборгованості із зарплати).