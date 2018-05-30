Товарообіг між Україною та Нідерландами в 2017 році зріс до $1,5 мільярда

Поставки аграрної продукції до Нідерландів минулого року збільшилися на 80%.

Товарообіг між Україною та Нідерландами 2017 року зріс на 69% - до 1,5 мільярда доларів, а в I кварталі 2018 року - на 21%, до 324 тисяч доларів.

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Як повідомляє Мінагропрод, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк обговорив результати торговельно-економічного співробітництва та потенціал двосторонніх відносин у сільському господарстві під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерланди в Україні Едуардом Хуксом.

"У 2017 році товарообіг між нашими країнами становить майже 1,5 мільярда доларів, з яких український експорт - 1,28 мільярда доларів. Порівняно з 2016 роком, поставки аграрної продукції до Нідерландів збільшилися на 80%. Серед перспективних та стратегічно важливих напрямів співпраці на найближчий період - розвиток органічного виробництва", - зазначив Мартинюк.

Як повідомляється, зростання товарообігу відбулося в основному за рахунок збільшення експорту. Цьогоріч Україна вперше експортувала до Нідерландів саджанці яблук, тоді як раніше лише імпортувала продукцію садівництва.

Як повідомили в Мінагропроді, Україна готова збільшувати поставки на нідерландський ринок продукції борошномельно-круп'яної промисловості, м'ясної продукції, натуральної та мінеральної води, патоки, залишків і відходів харчової промисловості тощо.

Нідерланди, в свою чергу, зацікавлені в ході земельної реформи в Україні, підтримки фермерів та інвестиційної привабливості українського АПК.

Посол Нідерландів зазначив значний прогрес у двосторонній торгівлі та співробітництво в останні роки, і висловив упевненість у подальшому конструктивному діалозі.

Сторони також відзначили, що активізація співпраці відбулася не в останню чергу завдяки українсько-нідерландської робочої групи з питань сільського господарства, яка вже провела три засідання, і чергове планується в липні цього року в Києві. За результатами останнього засідання робочої групи, сторонами були визначені головні пріоритети двосторонньої співпраці в АПК, зокрема у сферах картоплярства, молочному виробництві; в обізнаності населення щодо реалізації земельної реформи в Україні; ветеринарній та фітосанітарній сферах; в аграрному освіту дорослого населення і в харчовій промисловості.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські сільгоспвиробники в 2016 році поставили на ринки Європейського Союзу аграрну продукцію на суму 4,242 мільярда доларів, що на 1,6% більше, ніж роком раніше. Таким чином, ринок ЄС в 2016 році зайняв 27,5% в загальній структурі аграрного експорту.

Нідерланди в 2017 році вперше стали найбільшим імпортером українського м'яса.