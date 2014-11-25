ЄБРР готовий збільшити фінансову підтримку України

Про це заявив президент ЄБРР Сума Чакрабарті під час зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, повідомили УНІАН в Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

«Керівник уряду обговорив з президентом ЄБРР пріоритети співпраці в рамках ухваленого Пакета зміцнення реформ і кризової підтримки України, що передбачають встановлення прозорості управління державними видатками, стабілізацію банківського сектору і реформу енергетичного сектору, – йдеться в повідомленні. – Чакрабарті у свою чергу підтвердив готовність ЄБРР до подальшого збільшення обсягів своєї діяльності в Україні, зокрема у фінансовій підтримці корпоративного сектору».

Читайте такожЄБРР зарахував перші 11 млн євро до Фонду допомоги Україні

Довідка УНІАН. ЄБРР – один з найбільших фінансових інвесторів в Україні. Станом на 1 липня 2014 року банк виділив Україні понад 9,2 млрд євро (12,3 млрд дол. США) на реалізацію 329 проектів. Група підтримки малого бізнесу (ГПМБ) допомагає підприємствам поліпшити результати діяльності і підвищити свою конкурентоспроможність шляхом залучення місцевих консультантів до вирішення конкретних бізнес-завдань підприємства (програма ділових консультаційних послуг - BAS), або шляхом залучення міжнародних експертів для впровадження передового управлінського досвіду на підприємствах з потенціалом майбутніх лідерів ринку.

У березні нинішнього року в ЄБРР наголошували, що готові надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року в рамках міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і макроекономічних реформ. При цьому наголошувалось, що сума кредитування може бути більшою, якщо «дозволить економічна ситуація».