Нацбанк сьогодні продавав банкам долари по 15 грн

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 25 листопада продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,0073 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 5 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,0073 грн за 1 долар США», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 28,5 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,0055 грн за 1 долар.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні 24 листопада продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,0496 грн/дол.

Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою для стабілізації валютного ринку і зупинення стрімкої девальвації гривні, яка з початку року знецінилася до долара США майже удвічі.