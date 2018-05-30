В Україні заборгованість по зарплаті перевищила 2,4 мільярда

З початку року заборгованість з виплати зарплати зросла на 4,4%.

Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні у квітні 2018 року збільшилася на 2,1% порівняно з березнем і на 1 травня склала 2,474 мільярда гривень.

Читайте такожПорошенко: зростання мінімальної зарплати до 4,2 тисяч гривень не є межею

Про це повідомила Державна служба статистики.

За даними відомства з початку року заборгованість з виплати зарплати зросла на 4,4%

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 травня склала 1,325 мільярда гривень (103,7% порівняно з 1 квітня 2018 року).

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв УНІАН, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в квітні 2018 року порівняно з квітнем 2017 року збільшилася на 27,3% і становить 8 480 гривень.