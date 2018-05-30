Курс валют на завтра: валюта знову подорожчає

Офіційний курс НБУ на 31 травня: 100 USD – 2613,5817 гривні; 100 EUR – 3040,1182 гривні; 10 RUR – 4,1755 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 31 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2613,5817 (30 травня – 2609,8943)

100 EUR – 3040,1182 (30 травня – 3016,5158)

10 RUR – 4,1755 (30 травня – 4,1664)

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,10/26,13 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня впала до долара на 1 копійку.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,22/30,24 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4107/0,4214 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1358 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 576 угод на суму 461,10 мільйона доларів.