Обвал російського рубля триває

Рубль до полудня вівторка розгубив усі досягнення початку дня і пішов у мінус, не звертаючи уваги на важливу для експортерів сплату податку на видобуток корисних копалин, повідомляє Reuters.

Серед причин трейдери назвали відносно великий попит на валюту, який раптово з'явився в умовах відносно низької ринкової ліквідності та змінив баланс сил.

Долар на 12.00 мск оцінювався на Московській біржі у 45,29 рубля, що на дві третини відсотка вище попереднього закриття. Обсяг біржових угод перевищив $1,8 мільярда.

Євро на цей час набрав стільки ж і оцінювався в 56,33 рубля.

На початку ж дня валюта сформувала сесійні мінімуми на 44,62 і 55,48 відповідно.

Читайте такожНафта перед засіданням ОПЕК знову коштує менше $80Бівалютний кошик опівдні зріс на 32 копійки і оцінювався в 50,26 рубля.

"Причиною поточної динаміки міг стати великий валютний бід, що вдарив по котируваннях навіть при наявності валютного офера. "Великий" - у застосуванні до поточних умов, оскільки зараз такі рухи може викликати, наприклад, і купівля всього $200 мільйонів", - сказав Петро Неймишев із банку "Открытие".

На його думку, поточний торговельний діапазон сформований у межах 44,40-45,40 рубля за долар, а рубль може показати зростання, особливо якщо на засіданні ОПЕК будуть вжиті заходи для підтримки нафтових цін. Однак напередодні великих грудневих виплат за зовнішніми позиками Неймишев передбачає тактику "buy on dips" - усі можливі продажі валюти будуть викуповуватися за більш-менш низьким курсом.