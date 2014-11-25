Агентство S&P погіршило прогноз зростання ВВП Росії в 2015 році

Зростання ВВП Росії в 2014 році, згідно з уточненими прогнозами міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, становитиме 0,3%, у 2015 році - 0,6%, заявив старший директор S&P Крістіан Естерс в рамках конференції Standard & Poors "Росія в нових економічних реаліях", повідомляє Прайм.

Попередній прогноз щодо зростання російського ВВП на 2014 рік, опублікований на початку жовтня, також становив 0,3%, при цьому на 2015 рік прогноз був більш оптимістичним і становив 1,1%.

Естерс зазначив, що таке зростання можливе у разі реалізації оптимістичного сценарію для російської економіки, в рамках якого середня вартість нафти Brent буде близько 90 доларів, що є довгостроковим прогнозом агентства цін на нафту зазначеної марки.

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Експерт також зазначив, що позитивний внесок у зростання ВВП може внести імпортозаміщення.

У жовтневій доповіді експерти агентства також посилалися на потенціал імпортозаміщення, відзначаючи, що поліпшенню прибутковості експортно орієнтованих галузей має сприяти ослаблення російської валюти.

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