НБУ може відмовитися від індикативного валютного курсу, який діє з вересня

Національний банк України продовжить проведення аукціонів для пошуку рівноважного курсу, однак найближчим часом розгляне можливість переходу до традиційних голландських аукціонів на валютному ринку і скасування практики застосування індикативного валютного курсу, що діє з вересня цього року.

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соціальній мережі Facebook з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої на черговій нараді з керівниками 40 найбільших банків 24 листопада.

За інформацією НБУ, банкіри розглянули пропозиції Незалежної асоціації банків України про припинення проведення валютних аукціонів як малоефективного, на думку асоціації, механізму пошуку рівноважного курсу.

«Зазначена пропозиція НАБУ не знайшла підтримки серед присутніх. Більшість банкірів закликали Національний банк продовжувати практику проведення щоденних аукціонів з продажу іноземної валюти», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, глава НБУ підтримала пропозицію продовжити проведення щоденних аукціонів, але зазначила, що банки повинні вказувати реальні котирування валют, щоб не перешкоджати пошуку рівноважного курсу гривні.

«Незабаром Національний банк України розгляне можливість переходу до форми традиційного голландського аукціону та скасування індикативного курсу», - наголошується в повідомленні з посиланням на заяву Гонтаревої.

Нагадаємо, Національний банк України з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою для стабілізації валютного ринку і зупинки стрімкої девальвації гривні, яка з початку року знецінилася до долара США майже в 2 рази.

За підсумками проведеного аукціону регулятор щоденно розміщує інформацію про індикативний курс гривні до іноземних валют, щоб банки могли використовувати цей курс як орієнтир для проведення операцій на валютному ринку.

Читайте такожНацбанк сьогодні продавав банкам долари по 15 грнЯк повідомляв УНІАН, Незалежна асоціація банків України вчора, 24 листопада, запропонувала Нацбанку скасувати проведення валютних аукціонів. На думку асоціації, проведення аукціонів не задовольняють навіть 1% відкладеного попиту на валюту, тільки збільшує цей попит, а отриманий курс не відображає ринковий, або зважений. У результаті, більшість експортерів не поспішають заводити експортну виручку в Україну, намагаючись проводити розрахунки за її межами, або використовують різні схеми розрахунків, на які банки не можуть вплинути.

Крім того, банкіри відзначили, що наявність різних домовленостей про валютний курс є негативним сигналом для бізнесу, і погіршує очікування зростання курсу вище «договірного».