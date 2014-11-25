Нацбанк зміцнив офіційний курс до 15 гривень за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 25 листопада з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1500.7932 грн (з 14.00 24 листопада - 1506.0794);

100 євро - 1862.4844 (з 14.00 24 листопада - 1870.8518);

10 російських рублів - 3.3511 (з 14.00 24 листопада - 3.2889).

Читайте такожНБУ може відмовитися від індикативного валютного курсу, який діє з вересняЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на сьогоднішньому валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,0073 грн/дол.

Регулятор із 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою для стабілізації валютного ринку і зупинки стрімкої девальвації гривні, яка з початку року знецінилася до долара США майже в 2 рази.