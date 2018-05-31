У Нацбанку розповіли, коли чекати зниження інфляції

Вже цього року регулятор має намір знизити інфляцію до однозначного рівня.

Національний банк України планує знизити і стабілізувати інфляцію на рівні 5% у середньостроковій перспективі, в тому числі до однозначного рівня - вже у цьому році.

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Про це заявив голова НБУ Яків Смолій, відкриваючи щорічну дослідницьку конференцію, спільну з Національним банком Польщі.

"Ми впевнено йдемо до мети - зниження і стабілізація інфляції на рівні 5% у середньостроковій перспективі. Якщо 2015 рік ми завершили з інфляцією понад 40%, зараз вона знаходиться на позначці 13%. Вже цього року вона знизиться до однозначного рівня, в середині наступного - увійде в цільовий діапазон, а в 2020 - вийде на рівень 5%", - сказав він.

Смолій підкреслив, що Нацбанк та уряд об'єднує спільне бачення щодо домінування монетарної політики над фіскальною для поступового зниження інфляції.

Він нагадав, що до 2015 року монетарна політика в Україні підпорядковувалася цілям уряду, і центральний банк був змушений дотримуватися м'якої політики для забезпечення загальнодержавних потреб.

"Лише в 2014 році, коли наша країна страждала від розгортання військового конфлікту на сході і нашарування економічної, валютної та банківської криз, Національний банк профінансував майже 40% зведеного бюджету країни", - зазначив глава НБУ.

Смолій підкреслив, що така практика була неприйнятною і ставала на шляху реалізації регулятором мети щодо забезпечення цінової і фінансової стабільності.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у травні ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 17% річних, як і місяцем раніше.

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в квітні 2018 року порівняно з квітнем 2017 року становила 13,1%, сповільнившись з 13,2% місяцем раніше.