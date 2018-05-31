Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс на 24%

У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у 1,3 рази.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні-березні 2018 року зведено з дефіцитом на рівні 2,155 мільярда доларів, що на 23,8% вище дефіциту за січень-квітень 2017 року на рівні 1,74 мільярда доларів.

Читайте такожЕкспорт українських товарів з початку року зріс на 10%

Як повідомляється на сайті Національного банку України, у тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс на 31% - до 2,433 мільярда доларів, профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс в 1,5 рази - до 278 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік.

Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в 2017 році зведений з дефіцитом на рівні 6,848 мільярда доларів, що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.