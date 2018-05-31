Платіжний баланс України вийшов у плюс на $18 мільйонів

У квітні платіжний баланс зведений з профіцитом 290 мільйонів доларів.

Профіцит платіжного балансу України за січень-квітень 2018 року склав 18 мільйонів доларів, що 21 разів нижче профіциту за січень-квітень 2017 року на рівні 286 мільйонів доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в квітні платіжний баланс зведений з профіцитом 290 мільйонів доларів, що в 3 рази менше профіциту в 970 мільйонів доларів в квітні 2017 року.

Згідно з повідомленням, у квітні 2018 року поточний рахунок мав позитивне сальдо 175 мільйонів доларів, з початку року дефіцит поточного рахунку становить 202 мільйони доларів.

За даними НБУ, в квітні по фінансовому рахунку чистий приплив капіталу знизився до 119 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за 2017 рік становив 2,566 мільярда доларів, що вдвічі вище профіциту за 2016 рік, при цьому баланс був зведений з профіцитом третій рік поспіль.