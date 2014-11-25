Fitch назвало країни, які найбільше постраждають від дешевої нафти

Найбільші ризики від зниження цін на нафту накладаються на кредитні профілі країн, які мають дефіцит бюджету і заклали в бюджет високі ціни на нафту: Бахрейн, Ангола, Венесуела і Еквадор, йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Fitch, повідомляє Прайм.

Низькі ціни на нафту вплинуть на стан бюджету та платіжного балансу більшості країн, що в свою чергу вплине на їхні суверенні кредитні показники.

Читайте такожОПЕК може дозволити Іраку, Ірану та Лівії не знижувати видобуток нафти - ЗМІПри цьому найменш схильні до ризику зниження нафтових котирувань Кувейт, Абу-Дабі і Норвегія. У цих країнах виробництво нафти на душу населення більше, тому їм потрібно спрямовувати менше нафтової виручки на потреби населення, враховуючи закладені в бюджеті невисокі ціни на нафту. Крім того, в цих країнах за останні роки були створені профіцити бюджету і платіжного балансу, що також знижує вплив дешевої нафти на кредитні ризики даної категорії країн.

Читайте такожРосії через зростання військових витрат і санкції вже потрібна нафта не дешевша $115У третю категорію Fitch виділяє країни, для яких дешева нафта створює ризики скорочення бюджетних профіцитів і профіцитів платіжного балансу аж до дефіциту бюджетів цих країн в 2015 році. Збереження нафтових котирувань на низькому рівні в 2015 році може чинити тиск на рейтинги таких країн, до числа яких Fitch відносить Саудівську Аравію і Росію.

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