В НБУ назвали терміни ухвалення закону про антикорупційний суд

Тільки після цього можливий приїзд місії МВФ для чергового перегляду програми.

Національний банк України очікує в червні прийняття Верховною Радою закону про антикорупційний суд, допускаючи, що після цього можливий приїзд до Києва місії Міжнародного валютного фонду для чергового перегляду програми.

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Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій.

"Ми очікуємо, що закон про антикорупційне суді буде прийнятий в червні місяці, і після цього почнеться процес приїзду місії та перегляду програми", - сказав він.

Глава НБУ нагадав, що для чергового перегляду програми після приїзду місії також знадобиться час, щоб зібралася Рада директорів МВФ для прийняття рішення по Україні.

"Щойно Україна виконає свої зобов'язання – місія приїде. І ми будемо чекати на засідання Ради директорів", - додав він.

За словами Смолія, він планує літню відпустку в кінці липня – початку серпня, але готовий його перенести, якщо буде потреба підписати оновлений меморандум з МВФ.