Україна може позичити кошти на зовнішньому ринку без траншу МВФ – Смолій

Але в такому випадку вартість запозичень буде вищою, а обсяг – нижчим.

Україна може позичити кошти на ринку зовнішніх запозичень без отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, проте їх вартість буде вищою попередніх, а обсяги – нижчими заявлених.

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Таку думку журналістам висловив голова Національного банку України Яків Смолій.

"Безумовно, зовнішні залучення є в програмі уряду. На мою думку, це дещо більш дорогі залучення, ніж були попередні. І обсяги можуть бути нижче, ніж заявлені", - сказав Смолій, відповідаючи на питання, чи передбачає альтернативний сценарій - без отримання чергового траншу МВФ – вихід України на ринок зовнішніх запозичень.

При цьому Смолій зазначив, що в рамках такого сценарію регулятору доведеться застосовувати жорсткішу політику для стримування інфляції. "Якщо буде посилюватися інфляційний тиск, безумовно, Національний банк посилюватиме монетарні інструменти для стримування інфляції. Буде вводити певні обмеження для стримування можливого відтоку капіталу", - додав глава НБУ.

Разом з тим, він висловив сподівання, що такий сценарій не буде реалізований, і Україна виконає зобов'язання для отримання наступного траншу, а програма з МВФ буде продовжена.