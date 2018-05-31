Нова програма МВФ стане доступна Україні не раніше 2020 року - НБУ

За словами Смолія, Фонд не почне нову програму в період виборів в Україні.

Україна зможе претендувати на нову програму з Міжнародним валютним фондом не раніше 2020 року у зв'язку з проведенням в 2019 році в нашій країні президентських і парламентських виборів.

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Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій.

"У період виборів МВФ нових програм не розглядає. Тому, наступного року нам не варто чекати нової програми. Я думаю, що це може бути 2020 рік, якщо буде така потреба", - сказав глава НБУ.

За його словами, нова програма продублює ті умови, які Україна не виконала в рамках діючої програми. "Я вважаю, що так. Потрібно повернутися до перегляду тих зобов'язань, які Україна брала на себе", - додав Смолій.

При цьому він підкреслив, що виконання цих умов важливо не для отримання траншів МВФ. "Без цих реформ неможливе подальше економічне зростання", - пояснив голова НБУ.