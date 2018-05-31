Fitch підтвердило рейтинги 5 великих українських банків

Підтвердження довгострокових рейтингів відображає незмінну думку Fitch про перспективи підтримки банків.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента п'яти українських банків з іноземним капіталом на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.

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Як повідомляється на сайті агентства, в тому числі підтверджений рейтинг "Креді Агріколь Банку", "ПроКредит Банку", "Правекс-банку", "Альфа-Банку" (Україна) та "Укрсоцбанку".

Агентство відзначило, рейтинги "Укрсоцбанку" відкликані з комерційних причин.

"Підтвердження довгострокових рейтингів дефолту емітента відображає незмінну думку Fitch про перспективи підтримки банків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у травні Fitch Ratings підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента України в національній та іноземній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.