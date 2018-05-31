Міністр фінансів поскаржився послам G7 на Порошенка і Гройсмана

Данилюк також зачепив питання призначення голови Фіскальної служби, а також призначення заступника міністра фінансів.

Міністр фінансів Олександр Данилюк звернувся до послів "Великої сімки" з листом, в якому повідомив, що президент України Петро Порошенко намагався призначити на посаду заступника міністра наближених до президента людей, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман у свою чергу відмовлявся погоджувати запропоновану міністром кандидатуру на цей пост.

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Відповідний лист Данилюка послам G7 опублікувала на своєму сайті "Економічна правда".

«Хочу проінформувати вас про конфлікт між прем'єр-міністром і мною, який виник публічно під час засідання Кабінету міністрів сьогодні (дата в тексті листа не вказана – УНІАН). Я маю намір уникнути можливих двозначностей або маніпуляцій", - йдеться в листі.

За словами міністра, президент намагався призначити людину, яку лобіювали народні депутати Ігор Кононенко та Ніна Южаніна - спочатку це був екс-перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський, пізніше заступник керівника секретаріату Комітету ВР з податкової та митної політики Світлана Воробей.

"Я наполягав на призначенні Яни (радник міністра Яна Бугрімова – УНІАН) більше двох років – з перших днів роботи в міністерстві. Президент рішуче проштовхував лобійованих Кононенко/Южаніною людей: наполягав на Уманському, пізніше – на Воробей, погрожуючи блокувати моїх кандидатів в разі моєї незгоди", – вказується в листі.

Міністр фінансів також зачепив питання призначення голови Державної фіскальної служби.

"Ви знаєте, що виконуючий обов'язки голови дуже близький і лояльний до прем'єр-міністра. Він вже більше року перебуває на посаді всупереч закону", - йдеться в тексті листа.

У листі зазначено, що Данилюк запропонував Гройсману подати в парламент прохання про його відставку з посади міністра фінансів.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду 23 травня звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з претензією про непризначення своїм заступником Яни Бугрімової вже протягом двох років.

«Володимир Борисович, на жаль, я не бачив у кадрових питаннях призначення заступником міністра фінансів Яни Бугрімової. Відповідне внесення робилося вже чотири рази. Людина три рази пройшла спецперевірку. Призначення відбувається вже два роки. Я вважаю це нерозумінням важливості сфери, чим займається Мінфін, особливо зараз...», - сказав Данилюк. Після цих слів трансляція засідання в прес-центрі Кабінету міністрів перервався.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав реакцію міністра фінансів Олександра Данилюка на відсутність у порядку денному засідання уряду 23 травня питання про призначення його заступником Яни Бугрімової дивною і непередбачуваною. За словами прем'єра, для подібної емоційної реакції не було ніяких приводів.

Після зазначеного засідання уряду в ЗМІ з'явилася інформація щодо рішення Кабміну перепідпорядкувати ДФС в управління уряду замість Мінфіну.