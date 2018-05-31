Кадрові перестановки в правлінні банку закінчаться в липні - НБУ

У цей період можливе прийняття відповідного рішення ради НБУ.

Національний банк України очікує завершення кадрових перестановок у своєму правлінні, включаючи призначення нового заступника і першого заступника глави регулятора, в липні.

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Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій.

За його словами, новий кандидат на посаду голови НБУ подав документи для проходження спеціальної перевірки, яка може зайняти два-три тижні, і ця кандидатура буде представлена на розгляд ради НБУ разом з кандидатурою на посаду першого заступника. "Це може бути у липні місяці", - сказав він.

Голова НБУ не назвав кандидата на посаду свого першого заступника, зазначаючи, що це буде один із заступників.