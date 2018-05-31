Кадрові перестановки в правлінні банку закінчаться в липні - НБУ
14:15, 31 травня 2018Фінанси
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У цей період можливе прийняття відповідного рішення ради НБУ.
До липня Нацбанк закінчить кадрові перестановки у своєму правлінні / фото УНІАН
Національний банк України очікує завершення кадрових перестановок у своєму правлінні, включаючи призначення нового заступника і першого заступника глави регулятора, в липні.
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Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій.
За його словами, новий кандидат на посаду голови НБУ подав документи для проходження спеціальної перевірки, яка може зайняти два-три тижні, і ця кандидатура буде представлена на розгляд ради НБУ разом з кандидатурою на посаду першого заступника. "Це може бути у липні місяці", - сказав він.
Голова НБУ не назвав кандидата на посаду свого першого заступника, зазначаючи, що це буде один із заступників.
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