Нацбанк не буде підвищувати облікову ставку

Національний банк України не вважає за доцільне підвищувати облікову ставку до рівня прогнозованої інфляції, що, на думку банкірів, може стримувати підвищений попит на валюту, забезпечений порівняно дешевими гривневими кредитними ресурсами.

Про це повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook з посиланням на підсумки наради в НБУ з керівниками 40 найбільших банків в Україні 24 листопада.

За інформацією регулятора, банкіри розглянули пропозиції Незалежної асоціації банків України про підвищення облікової ставки Національного банку до рівня показника інфляції. «При обговоренні цих пропозицій зазначалося, що недавно Національний банк уже підвищив облікову ставку з 12,5% до 14%, тому не вважає за доцільне підвищувати її зараз», - йдеться в повідомленні.

Регулятор обґрунтовує свою позицію тим, що ставки рефінансування банків перебувають на досить високому рівні. «Ставка, встановлювана при проведенні щотижневих тендерів з надання кредитів рефінансування під заставу ОВДП, зараз на рівні 19-20%, а ставка за стабілізаційними кредитами становить 21% (півтори облікової ставки Нацбанку) і перебуває в рамках інфляції, яка з початку року становила 20,4% », - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Нацбанк з 13 листопада підвищив облікову ставку на 1,5 п.п. - до 14%, пояснюючи своє рішення прискоренням інфляції і порушенням рівноваги на валютному ринку.

Водночас, регулятор залишив без змін ставку за кредитами «овернайт» під забезпечення державними цінними паперами - на рівні 17,5% річних, і ставку за одноденними депозитними сертифікатами - на рівні 7,5% річних.

До цього поточного року регулятор підвищував рівень облікової ставки двічі на 3 п.п. - до 12,5% у липні і до 9,5% у квітні. Слідом за підвищенням облікової ставки Нацбанк у таких же межах підвищував ставки рефінансування.

Читайте такожНБУ може відмовитися від індикативного валютного курсу, який діє з вересняЯк повідомляв УНІАН, Незалежна асоціація банків України запропонувала Нацбанку підвищити облікову ставку до рівня прогнозної інфляції, яка, за оцінками НБУ, прискориться до кінця року до 25%, що вдвічі більше поточного рівня ставки. На думку банкірів, це дасть змогу знизити грошову масу і спекулятивний попит на валюту.