НБУ хоче розширити функції системи ідентифікації громадян BankID

Нацбанк пропонує використовувати BankID для отримання громадянами адміністративних, банківських, комерційних та інших послуг.

Національний банк України пропонує розширити можливості використання своєї системи для електронної дистанційної ідентифікації громадян BankID для отримання клієнтами банків адміністративних, банківських, комерційних та інших послуг.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на відповідний проект постанови, для цього потрібно врегулювати взаємовідносини між банками та регулятором, розширити можливості дистанційної ідентифікації та оновити вимоги до захисту інформації в системі BankID.

Регулятор нагадав, що зараз за допомогою системи BankID можна отримувати адміністративні послуги, але оновлення дозволить використовувати її як один із інструментів ідентифікації для надання банківських послуг та дистанційного відкриття рахунків для нових клієнтів.

Крім того, комерційні компанії зможуть надавати послуги клієнтам банків дистанційно, наприклад, для абонентів мобільних операторів.

Нацбанк зазначив, що на 1 квітня українськими банками емітовано майже 60 млн платіжних карт, з допомогою яких клієнти можуть бути ідентифіковані, а система BankID може стати наймасовішим засобом для дистанційної ідентифікації при підключенні до неї банків.

Довідка УНІАН. Національний банк у 2015 році розпочав проект BankID - Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних та юридичних осіб. Впровадження системи спрямоване на створення можливості здійснення банками України електронної дистанційної ідентифікації клієнтів та надання громадянам України віддаленого доступу до державних та адміністративних послуг.