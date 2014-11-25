Банкіри просять відкласти до лютого перехід на новий режим обслуговування кримчан

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) просить Національний банк України встановити перехідний період до 1 лютого 2015 року для переходу на новий режим обслуговування рахунків кримчан, які були відкриті до набуття чинності закону про створення вільної економічної зони «Крим».

За інформацією асоціації, вимоги постанови НБУ про застосування валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території СЕЗ «Крим» уже призвели до численних конфліктів банків із клієнтами і технічних проблем банків.

НАБУ пропонує розробити окремий порядок роботи банків із суб'єктами Криму й відповідні зміни до нормативних актів НБУ, щоб врегулювати низку проблемних питань.

Зокрема, асоціація підкреслює, що зміна статусу резидентності передбачає закриття старих рахунків і відкриття нових, що потребує надання особистої заяви клієнта в банк.

Крім того, припинення послуг банку, передбачених договором, може стати неможливим унаслідок зміни статусу резидентності клієнта, що може призвести до вимушеного порушення банком умов договору.

Разом із тим, постанова НБУ не встановлює період, протягом якого можна внести зміни до діючих договорів або розірвати їх, а також не визначає терміни закриття рахунків і механізми повернення коштів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 27 вересня набув чинності закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, що визначає особливості економічної діяльності в Криму й Севастополі. Згідно із законом, ВЕЗ «Крим» вводиться в межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Постановою НБУ №699 від 3 листопада Нацбанк прирівняв фізичних і юридичних осіб, що зареєстровані й постійно проживають на території вільної економічної зони «Крим», до нерезидентів, а також заборонив залучення депозитів і видачу кредитів у російських рублях на території України.