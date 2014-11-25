НБУ може знизити розмір обов'язкових резервів за валютними вкладами, але збільшити за гривневими

Правління Національного банку України цього тижня планує розглянути питання зниження норм обов'язкових резервів для банків за валютними вкладами і збільшення цих норм за вкладами у національній валюті.

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соціальній мережі Facebook з посиланням на підсумки наради в НБУ з керівниками 40 найбільших банків 24 листопада.

За інформацією НБУ, банкіри розглянули пропозиції Незалежної асоціації банків України про підвищення вимог до обов'язкових резервів банків для зниження підвищеного попиту на валюту.

«Що стосується обов'язкових резервів, то регулятор планує зменшити розмір резервів за валютними вкладами і збільшити розмір обов'язкових резервів за залишками в національній валюті. Ці питання планується розглянути на засіданні правління Національного банку України цього тижня», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Нацбанк з 19 серпня ввів норму, що зобов'язує банки зберігати 20% обов'язкових резервів на окремому рахунку в НБУ, підвищивши можливості банків в управлінні ліквідністю.

У поточному році регулятор двічі переглядав нормативи резервування для банків, у тому числі знизив мінімальний обсяг резервування коштів на окремому коррахунку до 20%.

В той же час регулятор позбавив можливості «звільнити» 20% резервів банки, віднесені до категорії проблемних, які мають заборгованість перед НБУ і перебувають під наглядом куратора НБУ.

Читайте такожНацбанк не буде підвищувати облікову ставкуЯк повідомляв УНІАН, Незалежна асоціація банків України запропонувала Нацбанку збільшити відсоток обов'язкових резервів у Нацбанку за гривневими ресурсами банків, що дозволить зменшити грошову масу і знизити спекулятивний попит на валюту. Одночасно НАБУ пропонує надати цільову підтримку окремим системним банкам, які можуть відчувати погіршення ліквідності, з одночасним обмеженням активних операцій цих банків.