Перепідпорядкування Фіскальної служби Кабміну: міністр фінансів назвав рішення незаконним

Данилюк зазначив, що Мінфін формує політику роботи Державної фіскальної служби і, відповідно, орган, який виконує цю політику, повинен перебувати в координації міністерства.

Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає незаконним ухвалене Кабінетом міністрів рішення про перепідпорядкування Фіскальної служби безпосередньо уряду, минаючи Міністерство фінансів.

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Про це Данилюк повідомив під час публічної дискусії з представниками бізнесу.

«Це рішення було незаконно ухвалено Кабміном з порушенням регламенту. Воно не було опубліковано, і я думаю, що й не буде. Це не відповідає системі загальнодержавного управління», - сказав міністр.

Він зазначив, що міністерство фінансів формує політику роботи ДФС, і, відповідно, орган, який виконує цю політику, має перебувати в координації міністерства.

«Я не знаю, що за цим стоїть, але концентрація стількох повноважень в одних руках - це неправильно. В першу чергу, ми повинні думати про державу », - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Данилюк звернувся до послів "Великої сімки" з листом, в якому повідомив, що президент України Петро Порошенко намагався призначити на посаду заступника міністра наближених до президента людей, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман відмовлявся узгоджувати запропоновану міністром кандидатуру на цю посаду.

Данилюк на засіданні уряду 23 травня звернувся до Гройсмана з претензією щодо непризначення заступником міністра фінансів з напрямку реформування ДФС Яни Бугрімової вже протягом двох років.

Гройсман назвав реакцію Данилюка на відсутність у порядку денному засідання уряду 23 травня питання про призначення його заступником Бугрімової дивною і непередбачуваною. За словами прем'єра, для подібної емоційної реакції не було жодних приводів.

Після цього засідання уряду в ЗМІ з'явилася інформація щодо рішення Кабміну підпорядкувати ДФС уряду замість Мінфіну.