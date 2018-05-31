Перепідпорядкування Фіскальної служби Кабміну: міністр фінансів назвав рішення незаконним
Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає незаконним ухвалене Кабінетом міністрів рішення про перепідпорядкування Фіскальної служби безпосередньо уряду, минаючи Міністерство фінансів.
Читайте такожМіністр фінансів попередив про можливі санкції з боку Євросоюзу: названа причина
Про це Данилюк повідомив під час публічної дискусії з представниками бізнесу.
«Це рішення було незаконно ухвалено Кабміном з порушенням регламенту. Воно не було опубліковано, і я думаю, що й не буде. Це не відповідає системі загальнодержавного управління», - сказав міністр.
Він зазначив, що міністерство фінансів формує політику роботи ДФС, і, відповідно, орган, який виконує цю політику, має перебувати в координації міністерства.
«Я не знаю, що за цим стоїть, але концентрація стількох повноважень в одних руках - це неправильно. В першу чергу, ми повинні думати про державу », - сказав Данилюк.
Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Данилюк звернувся до послів "Великої сімки" з листом, в якому повідомив, що президент України Петро Порошенко намагався призначити на посаду заступника міністра наближених до президента людей, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман відмовлявся узгоджувати запропоновану міністром кандидатуру на цю посаду.
Данилюк на засіданні уряду 23 травня звернувся до Гройсмана з претензією щодо непризначення заступником міністра фінансів з напрямку реформування ДФС Яни Бугрімової вже протягом двох років.
Гройсман назвав реакцію Данилюка на відсутність у порядку денному засідання уряду 23 травня питання про призначення його заступником Бугрімової дивною і непередбачуваною. За словами прем'єра, для подібної емоційної реакції не було жодних приводів.
Після цього засідання уряду в ЗМІ з'явилася інформація щодо рішення Кабміну підпорядкувати ДФС уряду замість Мінфіну.