Кабмін придумав, як покращити боротьбу з відмиванням незаконних доходів

Держфінмоніторинг у 2017 році передала в правоохоронні органи 712 матеріалів про підозрілі фінансові операції на суму 59,4 млрд грн.

Кабінет міністрів України затвердив перелік координаційних заходів із удосконалення і підвищення ефективності системи фінансового моніторингу.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби фінансового моніторингу.

Зокрема, заходи передбачають підвищення ефективності розслідування злочинів, пов'язаних із легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму, забезпечення більш тісного міжнародного співробітництва, застосування цільових фінансових санкцій, протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Звіт про виконання заходів Україна буде представляти на засіданні комітету Ради Європи MONEYVAL в 2019 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше в комітеті MONEYVAL відзначали, що у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму прийняті в Україні заходи вже мали позитивний ефект, але необхідні зміни до законодавства.

Державна служба фінансового моніторингу України за результатами фінансових розслідувань в 2017 році передала в правоохоронні органи 712 матеріалів про підозрілі фінансові операції на суму 59,4 млрд грн.