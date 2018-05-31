Міністр фінансів Данилюк заявив, що не збирається подавати у відставку

Данилюк зазначив, що його відставки хочуть ті, кому заважає позиція міністра і його команди в боротьбі з корупцією, прозорому відшкодуванні ПДВ, зменшенні фінансування Генеральної прокуратури.

Міністр фінансів Олександр Данилюк спростував інформацію про своє бажання подати у відставку.

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Про це він повідомив у ході публічної дискусії з бізнесом.

«Від мене ніколи не звучало, що я збираюся подавати у відставку. Подаючи у відставку, я допомагаю тим, хто хоче мене позбутися», - сказав він.

Данилюк зазначив, що його відставки хочуть ті, кому заважає позиція міністра і його команди в боротьбі з корупцією, прозорому відшкодуванні ПДВ, зменшенні фінансування Генеральної прокуратури.

«Це створює бажання позбутися від мене. Я не та людина, яка спрощуватиме. Нехай це роблять інші люди - йдуть. Я не подаватиму. І це моя позиція», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Данилюк звернувся до послів "Великої сімки" з листом, в якому повідомив, що президент України Петро Порошенко намагався призначити на посаду заступника міністра наближених до президента людей, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман відмовлявся узгоджувати запропоновану міністром кандидатуру на цю посаду.

Данилюк на засіданні уряду 23 травня звернувся до Гройсмана з претензією щодо непризначення заступником міністра фінансів з напрямку реформування ДФС Яни Бугрімової вже протягом двох років.

Гройсман назвав реакцію Данилюка на відсутність у порядку денному засідання уряду 23 травня питання про призначення його заступником Бугрімової дивною і непередбачуваною. За словами прем'єра, для подібної емоційної реакції не було жодних приводів.

Після цього засідання уряду в ЗМІ з'явилася інформація щодо рішення Кабміну підпорядкувати ДФС уряду замість Мінфіну.