Голова Morgan Stanley назвав безглуздими прогнози Сороса про нову світову кризу

Ситуація в Італії викликала сум'яття на ринках, але в підсумку долар і прибутковість казначейських облігацій продовжать зростати, вважає голова Morgan Stanley. Поки прогнози про прийдешню кризу виглядають «безглуздо».

Голова Morgan Stanley Джеймс Горман вважає, що передбачення інвестора Джорджа Сороса про прийдешню світову кризу є нереалістичними.

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Про це він заявив в ефірі Bloomberg, передає РБК.

«Чесно кажучи, я думаю, що це безглуздо, — сказав Горман. — Мені зовсім не здається, що (для Євросоюзу) існує екзистенціальна загроза».

На думку Гормана, інвесторам варто уважно стежити за метушнею на ринках, викликані кризою в Італії і падінням дохідності казначейських облігацій США нижче 3%. Однак 10-річні облігації продовжать зростати, тягнучи за собою долар, упевнений голова Morgan Stanley.

Дохідність підвищиться за рахунок дій Федеральної резервної системи, які Горман вважає «неймовірно послідовними». За його оцінкою, ФРС підвищить базову ставку чотири рази цього року. Поведінка ринків могла б стати попереджувальним знаком про існування проблеми, що змусило б Федеральну резервну систему зупинитися, але Горман вважає, що цього все ж не станеться.

Раніше Джордж Сорос висловив припущення, що світу загрожує велика фінансова криза. Зростання курсу долара, втеча капіталу з ринків, зрив «ядерної угоди» з Іраном і погіршення відносин США і Євросоюзу матимуть негативний вплив на світову економіку. «Ми можемо побачити ще одну велику фінансову кризу, — говорив Сорос. — Все, що може піти не так, пішло не так».

На думку Сороса, Європа знаходиться в «екзистенціальній небезпеці» через проблеми з міграцією. «У євро є багато невирішених проблем, і їм не можна дозволити зруйнувати Європейський Союз», — сказав мільярдер.