Prozorro підрахувала економію бюджетних грошей від використання системи – 50 мільярдів

Загальна кількість проведених закупівель становила 1,97 млн, а середня кількість учасників торгів - 2,34 на кожен тендер.

Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro, що поширилася на всіх держзамовників з 1 серпня 2016 року, становила 50,15 млрд грн.

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Відповідна інформація опублікована в модулі бізнес-аналітики Prozorro.

При цьому загальна кількість проведених закупівель становила 1,97 млн, а середня кількість учасників торгів - 2,34 на кожен тендер.

Найбільше тендерів в Prozorro провели Київська міська державна адміністрація (понад 172 тис.), Міністерство інфраструктури (83 тис.), Міністерство освіти і науки (70 тис.), Дніпропетровська обласна державна адміністрація (59 тис.), а також Маріупольська обласна державна адміністрація (47 тис.).

Як повідомляв УНІАН, система Prozorro була поширена в Україні на всіх державних замовників з 1 серпня 2016 року при проведенні закупівель товарів вартістю понад 200 тис. грн і послуг - понад 1,5 млн грн. Ключовим критерієм перемоги в тендері в рамках Prozorro є ціна, а економія коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом.

У 2017 році Україна провела державні закупівлі у системі Prozorro на суму 500,3 млрд грн.

За словами президента України Петра Порошенка, економія від використання системи в 2017 році становила 27 млрд грн.