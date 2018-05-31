Данилюк пояснив, чому поскаржився послам G7 на президента та прем'єра

Міністр пояснює свого листа послам G7 про конфлікт з призначенням його заступника відсутністю нормального діалогу з владою.

Міністр фінансів Олександр Данилюк пояснює свого листа до послів "Великої сімки", в якому він повідомив, що президент України Петро Порошенко намагався призначити на пост заступника міністра наближених до президента людей, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман в свою чергу відмовлявся узгоджувати запропоновану міністром кандидатуру на цей пост, відсутністю можливостей для нормального діалогу.

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Про це він повідомив у ході публічної дискусії з бізнесом.

«Щодо листа, так я його написав. Я вичерпав можливості для нормального діалогу. Хотілося б, щоб в команді все вирішувалося інакше», - сказав міністр.

Він зазначив, що наполягає на праві міністра фінансів самому формувати свою команду.

«У мене повинна бути команда, яка виконує завдання, які ставить парламент і прем'єр-міністр. Інакше система управління не працює», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк звернувся до послів "Великої сімки" з листом, в якому повідомив, що президент України Петро Порошенко намагався призначити людину, яку лобіювали народні депутати Ігор Кононенко та Ніна Южаніна - спочатку це був екс-перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський, пізніше - заступник керівника секретаріату Комітету ВР з питань податкової та митної політики Світлана Воробей.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман відмовлявся узгоджувати запропоновану міністром кандидатуру на цей пост.

Данилюк на засіданні уряду 23 травня звернувся до прем'єр-міністра Гройсману з претензією про непризначення своїм заступником Яни Бугримової вже протягом двох років.

«Володимире Борисовичу, на жаль, я не бачив у кадрових питаннях призначення заступником міністра фінансів Яни Бугримової. Відповідне внесення робилося вже чотири рази. Людина тричі пройшла спецперевірку. Призначення відбувається вже два роки. Я вважаю це нерозумінням важливості сфери, якою займається Мінфін, особливо зараз ... », - сказав Данилюк. Після цих слів трансляція засідання в прес-центрі Кабінету міністрів перервалася.

Гройсман назвав реакцію міністра фінансів Данилюка на відсутність на порядку денному засідання уряду 23 травня питання про призначення його заступником Бугримової дивною і непередбачуваною. За словами прем'єра, для подібної емоційної реакції не було жодних підстав.

Після зазначеного засідання уряду в ЗМІ з'явилася інформація щодо рішення Кабміну перепідпорядкувати ДФС в управління уряду замість Мінфіну.