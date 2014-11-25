Громадська рада при НБУ запропонує уряду ліквідувати «Родовід Банк»

Громадська рада при Національному банку України прийняла рішення звернутися в Міністерство фінансів і Кабінет міністрів України з пропозицією ліквідувати «Родовід Банк» з подальшою передачею його майна і цінностей до державного бюджету, повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, громадська рада прийняла таке рішення, оскільки «Родовід Банк» протягом трьох років так і не почав працювати як санаційний банк, основним завданням якого є проведення роботи з активами державних банків та банків, у капіталізації яких взяла участь держава. У зв'язку з цим громадська рада вважає, що «Родовід Банк» як санаційний банк потрібно ліквідувати.

Читайте такожМВС заарештувало 284 млн гривень, украдених із «Родовід Банку»Як повідомляв УНІАН, уряд прийняв рішення створити на базі «Родовід Банку» санаційний банк в 2011 році для проведення роботи з активами державних і рекапіталізованих за участю держави банків.

Для повноцінної роботи санаційного банку потрібно внести ряд змін в законодавство, але неодноразові спроби прийняти відповідні законопроекти у Верховній Раді не мали успіху.У кінці вересня Мінфін запропонував доопрацювати законодавство, що дозволяє працювати державному «Родовід Банку» як санаційній фінустанові, або почати процедуру його ліквідації.

У свою чергу, «Родовід Банк» заявив про готовність до прийняття проблемних активів від державних і рекапіталізованих державою банків за умови доопрацювання законодавчої бази.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (Київ) працює на ринку України з 1990 року та входить у групу великих банків. У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави на 12,3 млрд грн, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку. У січні-вересні 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року банк збільшив збиток в 63 рази - до 297,504 млн грн.