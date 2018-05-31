Ліквідацію банку "Хрещатик" продовжили на два роки

Фонд гарантування продовжив ліквідацію двох банків. Також продовжуються повноваження ліквідаторів фінустанов.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації банків «Хрещатик» і «Енергобанк».

Читайте такожВ НБУ назвали реальну причину банківської кризи

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банку «Хрещатик» подовжується на 2 роки - до 5 червня 2020 року включно, «Енергобанку» - на 1 рік - до 11 червня 2019 року включно.

Також повідомляється, що на відповідний період продовжуються повноваження ліквідаторів банків – Марини Славкіної в банку «Хрещатик» і Віталія Паламарчука в «Енергобанку».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку «Хрещатик» у червні 2016 року. Банк працював на ринку України з 1993 року. Його ключовими власниками були Андрій Іванов, Микола Солдатенко та Київська міськдержадміністрація.

Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію «Енергобанку» в червні 2015 року. «Енергобанк» працював на ринку України з 1991 року. Основним акціонером банку була компанія Roylance Services LLC Limited (Кіпр).