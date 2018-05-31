Американська «дочка» Deutsche Bank потрапила до списку проблемних банків

Американська «дочка» Deutsche Bank, одного з найбільших інвестбанків світу, потрапила в список проблемних банків США. Якщо труднощі не будуть усунуті, управління нею може взяти на себе американська влада.

Федеральна корпорація зі страхування внесків США (FDIC) внесла американський підрозділ Deutsche Bank (Deutsche Bank Trust Company Americas, DBTCA) до списку банків з серйозними загрозами фінансовій спроможності.

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Про це пише The Financial Times (FT), передає РБК. Активи банку становлять більше $42,1 млрд.

Згідно зі статистикою FDIC, яку наводить FT, в першому кварталі 2018 року кількість проблемних банків у США зменшилася з 95 до 92. Однак сукупні активи, що належать їм, за цей період збільшилися з $13,9 млрд до $56,4 млрд. Хоча назви банків не наводяться федеральним агентством, FT відзначає, що вартість активів зросла на суму, приблизно рівну вартості активів американської «дочки» Deutsche Bank (DB). Джерело, знайоме з ситуацією, підтвердило, що причиною цього стало включення в список DB замість виключених фінансових установ.

FDIC відмовилася прокоментувати це повідомлення, зазначивши, що не розкриває назв банків, побоюючись можливого погіршення їх становища. В DB також відмовилися дати коментар. У той же час у компанії відзначили, що кінцевий її власник Deutsche Bank AG має хороші резерви ліквідності і не відчуває проблем з активами. У материнської компанії, коментуючи внесення «дочки» до списку, відзначили, що приділяють «особливу увагу усуненню виявлених недоліків в операційній діяльності в США».

Список проблемних банків США, що складається FDIC, як зазначає FT, служить індикатором стану банківської системи Сполучених Штатів. У розпал світової фінансової кризи у 2009 році кількість банків в цьому списку досягала 884. Рейтинг, на основі якого складається список, ведеться групою експертів. У тому випадку, якщо банку, який потрапив до списку, не вдалося впоратися з проблемами в термін, FDIC може взяти на себе управління його діяльністю.