Американська «дочка» Deutsche Bank потрапила до списку проблемних банків
Федеральна корпорація зі страхування внесків США (FDIC) внесла американський підрозділ Deutsche Bank (Deutsche Bank Trust Company Americas, DBTCA) до списку банків з серйозними загрозами фінансовій спроможності.
Читайте такожБільше за свої запаси: Deutsche Bank помилково переказав $35 мільярдів
Про це пише The Financial Times (FT), передає РБК. Активи банку становлять більше $42,1 млрд.
Згідно зі статистикою FDIC, яку наводить FT, в першому кварталі 2018 року кількість проблемних банків у США зменшилася з 95 до 92. Однак сукупні активи, що належать їм, за цей період збільшилися з $13,9 млрд до $56,4 млрд. Хоча назви банків не наводяться федеральним агентством, FT відзначає, що вартість активів зросла на суму, приблизно рівну вартості активів американської «дочки» Deutsche Bank (DB). Джерело, знайоме з ситуацією, підтвердило, що причиною цього стало включення в список DB замість виключених фінансових установ.
FDIC відмовилася прокоментувати це повідомлення, зазначивши, що не розкриває назв банків, побоюючись можливого погіршення їх становища. В DB також відмовилися дати коментар. У той же час у компанії відзначили, що кінцевий її власник Deutsche Bank AG має хороші резерви ліквідності і не відчуває проблем з активами. У материнської компанії, коментуючи внесення «дочки» до списку, відзначили, що приділяють «особливу увагу усуненню виявлених недоліків в операційній діяльності в США».
Список проблемних банків США, що складається FDIC, як зазначає FT, служить індикатором стану банківської системи Сполучених Штатів. У розпал світової фінансової кризи у 2009 році кількість банків в цьому списку досягала 884. Рейтинг, на основі якого складається список, ведеться групою експертів. У тому випадку, якщо банку, який потрапив до списку, не вдалося впоратися з проблемами в термін, FDIC може взяти на себе управління його діяльністю.