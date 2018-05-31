Міністр фінансів розповів про перспективи податку на виведений капітал

Мінфін підтримує запровадження податку на виведений капітал, але наполягає на чіткому затвердженні компенсаторів бюджетних втрат після його запровадження.

Міністерство фінансів України підтримує запровадження податку на виведений капітал для бізнесу замість податку на прибуток, але наполягає на затвердженні чітких компенсаторів зниження доходів державного бюджету на першому етапі його запровадження.

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Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк під час публічної дискусії з представниками бізнесу.

«Позиція Міністерства фінансів - ми підтримуємо і будемо приймати його (законопроект про запровадження податку на виведений капітал - УНІАН), але після чіткого затвердження компенсаторів», - сказав міністр, зазначивши, що міністерство розраховує, що закон буде прийнято цього року.

За його словами, міністерство працює над пошуком компенсаторів.

«Ми над цими компенсаторами працюємо, але вони не всім сподобаються. Я не хочу урізати витрати на медицину, на освіту. Я хочу урізати витрати на Генеральну прокуратуру, на економічні підрозділи СБУ, а я маю вплив на ці витрати? Це рішення РНБО, для мене це просто - «5% закладай». Так не повинно бути, там потрібно зменшувати витрати. Це має бути спільна відповідальність», - сказав міністр.

Пізніше міністр додав, що сумнівається в тому, що законопроект може бути прийнято до 1 липня, і відповідно до Податкового кодексу не зможе запрацювати з нового року.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року Кабінет міністрів підтримав законопроект про запровадження податку на виведений капітал, який передбачає оподаткування не прибутку, а дивідендів і прирівняних до них доходів, за ставками 15% і 20% відповідно.

Президент України Петро Порошенко сподівається на запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток з 1 січня 2019 року, вважаючи його нетривіальним рішенням для прискорення економічного зростання нашої країни.

Водночас, ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд виступив проти запровадження цього податку без компенсації втрат держбюджету.

За оцінками експертів, запровадження податку на виведений капітал замість існуючого в Україні податку на прибуток у перший рік призведе до втрат бюджетних доходів в розмірі від 1,2% до 1,5% ВВП, що становить від 37 до 47 млрд грн.