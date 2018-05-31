Курси валют на п'ятницю: євро подорожчає на 16 копійок

Офіційний курс НБУ на 1 червня: 100 USD – 2612.2310 грн; 100 EUR – 3056.0490 грн; 10 RUR – 4.2120 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2612.2310 (31 травня – 2613.5817)

100 EUR – 3056.0490 (31 травня – 3040.1182)

10 RUR – 4.2120 (31 травня – 4.1755)

У четвер, 31 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,11/26,13 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 3 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,42/30,44 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4189/0,4195 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1223 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 530 угод на суму 339,7 млн дол.