Гривня закрила міжбанк на позначці 15,33 за долар

У вівторок, 25 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів підвищилися до 15,03/15,33 грн/дол. проти 15,04/15,34 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку відбувалися більш жваво порівняно з останніми днями і обсяг купівлі-продажу валюти перевищив 200 млн дол.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні до євро закрилися на рівні 18,72/19,09 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,33/0,34 грн/рубль.

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