Російський рубль втрачає віру в нафту і продовжує дешевшати

Курс євро до рубля на Московській біржі станом на 17:55 мск вівторка зріс на 1,04 рубля в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і досяг 57 рублів. Курс долара до рубля збільшився на 74 копійки до 45,74 рубля, повідомляє ТАСС.

При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зросла на 87 копійок до 50,8 рубля.

Як пише Прайм, у другій половині дня рубль продовжує розпочату ще з ранку спадну корекцію в результаті нервозності гравців напередодні засідання ОПЕК 27 листопада. Сьогодні ж заплановані переговори делегації Росії і Венесуели, на яких сторони обговорять заходи з підтримання цін на нафту. Геополітичний фактор також чинить тиск на ринок, в той час як стримує ослаблення податковий період.

Читайте такожРосії через зростання військових витрат і санкції вже потрібна нафта не дешевша $115"Тиск на російську валюту продовжує надавати напруженість в Україні, яка може призвести до нових санкцій проти Росії вже на найближчій пленарній сесії Європарламенту. Сесія пройде з 24 по 27 листопада", - говорить експерт "БКС Експрес" Іван Копєйкін. Він підкреслює, що з технічної точки зору пара долар/рубль ще напередодні досягла першої цілі корекції в районі 44,5. Надалі дуже багато чого буде залежати від засідання ОПЕК. Найбільш імовірним сценарієм, на думку Копєйкіна, на найближчі дні залишається рух зазначеної пари в широкому боковику.

Ф'ючерсні контракти на нафту сорту Brent з постачанням в січні додають 0,69% - до 80,22 долара. Ринки чекають підсумків засідання ОПЕК 27 листопада. На даний момент ходять чутки про те, що навіть якщо картель в цілому прийме рішення про скорочення видобутку, такі країни, як Ірак, Іран і Лівія не приєднаються до зниження, оскільки їхній видобуток вже є нижчим за потенційно можливий.

"Підсумки зустрічі нададуть значущий вплив на динаміку сировинних товарів і російської валюти. Ми вважаємо, що, якщо за результатами переговорів, сторони вирішать скоротити видобуток нафти, рубль має шанси зміцнитися до позначки в 43,5 - 43 до долара. По нафті Brent в середньостроковій перспективі бачимо потенціал зростання до 84-85 дол за барель", - прогнозує аналітик відділу ринкового аналізу та консультацій "КИТ Фінанс Брокер" Олександр Ялигін.

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