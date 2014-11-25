Порошенко хоче повернути місце України в Раді директорів ЄБРР, втрачене за Януковича

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі з делегацією Європейського банку реконструкції і розвитку на чолі із президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті.

Порошенко подякував ЄБРР за високий рівень підтримки. «Європейський банк реконструкції і розвитку, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Європейський інвестиційний банк є одними з найбільших інвесторів в Україну в сьогоднішній надзвичайно складній ситуації», – наголосив президент. Глава держави відзначив позитивний досвід залучення ЄБРР в процес реформ в Україні.

Чакрабарті повідомив про розширення діяльності банку в Україні, зокрема про збільшення ресурсів та механізмів співпраці. Кількість проектів для України зросла вдвічі. Він також наголосив на зацікавленості ЄБРР впроваджувати більш довготермінові проекти в конкретних секторах української економіки із залученням схем гарантування кредитів та інструментів сприяння реформам.

Порошенко звернув увагу на потреби відновлення інфраструктури Донбасу і наголосив, що на початку року планується донорська конференція для України.

Чакрабарті висловив готовність допомогти в організації донорської конференції, наголосивши на важливості проведення реформ. «Для донорів та інвесторів важливо побачити втілення реформ, відхід від минулого та застосування кращих практик», – сказав він і додав, що необхідна ефективна боротьба з корупцією та зміцнення інституцій.

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Співрозмовники приділили значну увагу реформі банківського сектора, зокрема спільним зусиллям з ЄБРР для побудови стабільної банківської системи. Вони погодились з необхідністю законодавчих змін, які би унеможливили зловживання у фінансовій сфері та запровадили прозорі правила гри на фінансовому ринку, зокрема щодо кредитування комерційних банків.

При цьому керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж відзначив високий рівень ефективної співпраці та взаєморозуміння з керівництвом Національного банку України, а також взаємодії задля реформи фінансового сектора України.

Також співрозмовники обговорили розширення співпраці в енергетичній сфері і довготермінові фінансові механізми для модернізації української газотранспортної системи.

Зокрема керуючий Директор ЄБРР з питань енергетики та природних ресурсів Ріккардо Пуліті відзначив особливий потенціал українського енергетичного сектора як у його транзитній, так і у виробничій складових, зокрема електроенергетики. Він заявив, що Україна може стати великим регіональним енергетичним хабом.

Порошенко запропонував ЄБРР розглянути можливість фінансової підтримки та кредитування енергетичного сектора у перехідний період реформування.

Директор представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер повідомив про рішення виділити 1,5 млн євро на рік для фінансування офісу омбудсмена, який опікуватиметься питаннями бізнесу. Це питання необхідно законодавчо врегулювати та визначитися з кандидатурою.