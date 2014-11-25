Борги із зарплати в Україні збільшилися до 2,2 млрд гривень

Заборгованість із заробітної плати в Україні у жовтні збільшилася порівняно з вереснем на 14,4% - до 2,2 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики.

З початку року заборгованість збільшилась на 193%.

Борги економічно активних підприємств становлять 77% усього обсягу заборгованості, борги компаній-банкрутів - 21,1%.

Найбільший обсяг заборгованості зафіксовано у промисловості - 1,207 млрд грн, на підприємствах транспорту, у поштовій та кур'єрської діяльності – 251,1 млн грн, у професійній, науковій і технічній діяльності - 122,5 млн грн, в будівництві – 101,2 млн грн. У сільському господарстві у жовтні заборгованість по зарплаті становила 19,1 млн грн. Заборгованість по зарплаті у сфері охорони здоров'я становила 162,7 млн. грн, освіти – 180,8 млн грн.

Читайте такожСередня зарплата в Україні зросла на 3% - до 3481 грн

У регіональному розрізі найбільші борги по зарплаті накопичені у Донецькій області (944 млн грн), Київській (124,6 млн грн) та Харківській (118,6 млн грн) областях, найменший обсяг заборгованості - у Чернівецькій області (4 млн грн) і в Закарпатській області (4 млн грн).

За даними Держстату, середня сума боргу із заробітної плати на кожного зайнятого громадянина становила на 1 жовтня 4930 грн.

У вересні заборгованість із заробітної плати зросла на 35,3% і становила 1,93 млрд грн.