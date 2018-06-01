Санкції докотилися до Кіпру: на острові почалася тотальна перевірка рахунків росіян

Проблеми в кіпрських банках можуть торкнутися близько 150 000 кваліфікованих рахунків.

Кіпр почав перевіряти рахунки росіян після інспекції острова мінфіном США.

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Про це повідомляє Газета.ru.

"Від власників рахунків у кіпрських банках стали вимагати пояснити транзакції за останні 15 років. Тих, хто не зможе або не захоче пояснити походження коштів, змусять закрити рахунки", - йдеться в повідомленні.

Співробітники compliance-відділів у кіпрських банках стали вимагати з окремих власників рахунків пояснення причин транзакцій за останні 15 років.

При цьому вони ввели нову політику щодо рахунків нерезидентів і стали запитувати пояснювальні у громадян Росії з приводу переказів коштів між своїми рахунками. Тепер кожен клієнт кіпрських банків по суті повинен мати compliance-історію транзакцій.

Видання зазначає, що проблеми в кіпрських банках можуть торкнутися близько 150 000 кваліфікованих рахунків.

Такі вимоги місцеві банки ввели після того, як у травні представники Мінфіну США побували з візитом на Кіпрі.

Після цього Russian Commercial Bank (RCB Bank) заявив, що за підсумками зустрічей представників Казначейства США з кіпрськими регуляторами до всіх працюючих на Кіпрі банків була доведена позиція про необхідність посилення контролю за походженням коштів клієнтів та проведених ними операцій.

"Казначейство США прагне перекрити канали для кримінальних грошових операцій по всьому світу, а також забезпечити режим виконання американських санкцій", - підкреслювали в RCB Bank, додаючи, що такі посилення стосуються не лише клієнтів кіпрських банків з Росії.

Як пояснювали в банку, вказівку про закриття рахунків можуть отримати клієнти, які не готові відповідати вимогам комплаєнса. "Наприклад, ті, хто не готовий надавати необхідні пояснення за характером угод своїм контрагентам або свої податкові декларації", - пояснили в банку.