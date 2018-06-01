Девальвація та дефолт: експерти спрогнозували, що чекає Україну без траншу МВФ

Україна в найближчі два роки має виплатити 10 мільярдів доларів, 2018 року - 2 мільярди доларів.

Україна в разі відсутності домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо продовження співпраці та надання кредитного траншу протягом наступних кількох місяців зіткнеться з ризиком різкої девальвації і дефолту.

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Про це заявила головний економіст Dragon Capital Олена Білан на презентації результатів дослідження про можливості макроекономічної кризи в Україні.

"Програма з МВФ закінчується в березні наступного року, а гроші уряду закінчаться ще раніше. Тому українська влада має лише кілька місяців, щоб домовитися з МВФ і отримати транш. Без цього ми будемо мати великий ризик різкої девальвації гривні та невиконання урядом своїх зовнішніх зобов'язань, фактично - дефолту", - сказала вона.

Згідно з дослідженням, Україна в найближчі два роки має виплатити 10 мільярдів доларів. При цьому в 2018 році боргове навантаження становить 2 мільярди доларів, однак на рахунках уряду на даний момент знаходиться 1,4 мільярда доларів. Разом з тим, в 2019-2021 роках Україна має виплачувати близько 6 мільярдів доларів щороку. Крім того, більше половини загального боргу становить борг перед офіційними кредиторами, включаючи МВФ, ЄС і США, у зв'язку з чим дефолт за зобов'язаннями цим неможливий.

У свою чергу, асоційований професор Каліфорнійського університету в Берклі Юрій Городніченко зазначив, що Україна може зіткнутися з трьома різними сценаріями. Сприятливий сценарій - влада продовжує співпрацю з МВФ і ціни на сировинних ринках залишаються високими, що сприяє зростанню економіки. Другий варіант - співпраця з МВФ припиняється, але ціни на сировинні товари залишаються високими. В такому випадку, в тому числі використовуючи інструмент урізання бюджетних витрат, впоратися з борговим навантаженням можливо, однак така ситуація не сприятиме прискоренню економічного зростання. Третій сценарій - Україна не домовиться з МВФ, а на сировинних ринках відбувається падіння цін. У такому випадку існує ризик чергового обвалу банківської системи і падіння економіки на 10-15%.

"Останній варіант не є малоймовірним. Тому Україні необхідно боротися за інвестора, зберегти зовнішній ринок і дружити з МВФ", - підкреслив Городніченко.

При цьому почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов зазначив, що в разі відсутності співпраці з МВФ вартість залучення фінансування з боку приватних інвесторів зросте з 7% до 8-12%.

"Для порівняння: якщо ми візьмемо гроші у приватного інвестора під 11% річних, то у МВФ - під 3%. Приватний інвестор нічого від нас не вимагає, МВФ вимагає реформ, часто українцям незрозумілих - як приведення цін на газ до ринкового рівня. Позичати потрібно чимало, близько 3 мільярдів доларів. Різниця в 8% означає 240 мільйонів доларів в рік, і за наступні п'ять років ця сума перетвориться в понад мільярд виплат за відсотками", - сказав Милованов.

Як повідомляв УНІАН, МВФ оцінює дефіцит фінансування України в 2018-2019 роках в 4,5 мільярда доларів, що перевищує підтримку міжнародних партнерів.

За даними рейтингового агентства S&P, в Україні 2018-2021 роках чекають зовнішні виплати за державним та квазідержавному боргу на 24 мільярдів доларів.

Рейтингове агентство зазначає, що здійснити зазначені виплати уряду буде вкрай складно без підтримки з боку офіційних кредиторів.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11% - до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті, що становить близько 72% ВВП.

Обсяг виплат України щодо державного і гарантованого державою боргу в найближчі двадцять вісім років – у період з 2018 по 2045 рік включно – складе 3,045 трильйона в гривневому еквіваленті.

Україна розраховує в 2018 році отримати транш МВФ у розмірі 1,9 мільярда доларів, після чого залучити кошти на зовнішньому фінансовому ринку, а також отримати макрофінансову допомогу ЄС у розмірі 1 мільярд євро. В ЄС зазначили, що отримання Україною макрофінансової допомоги, поряд з підтримкою інших міжнародних партнерів, дозволить покрити фінансові потреби країни на найближчі 2,5 роки.