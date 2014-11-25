Кабмін завтра внесе зміни до держбюджету-2014

Кабінет міністрів України має намір на своєму засіданні в середу, 26 листопада, внести зміни до державного бюджету на 2014 рік, що передбачають перерозподіл коштів за програмами фінансування міністерств і відомств, а також вирішити питання залучення кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку для реалізації інвестиційного проекту реконструкції магістрального газопроводу «Уренгой – Помари - Ужгород». Про це йдеться в порядку денному роботи уряду.

Крім того, Кабмін розгляне питання діяльності НАК «Нафтогаз України» і прийме рішення щодо ліквідації низки консультаційних і дорадчих органів, створених урядом, зокрема, Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку, а також щодо реорганізації і ліквідації низки органів центральної виконавчої влади, зокрема, Державної санітарно-епідеміологічної служби і Держагентства з питань інвестицій й управління нацпроектами.

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Також Кабмін внесе зміни в порядок підготовки і реалізації проектів економічного і соціального розвитку країни за підтримки міжнародних фінансових організацій і ухвалить ряд рішень у транспортній сфері – розгляне план імплементації ряду законодавчих актів в залізничному транспорті, озвучить критерії і періодичність перевірок на морському і річковому транспорті, оцінить підготовку морського і річкового транспорту до роботи в осінньо-зимовий період і затвердить фінансовий план Маріупольського морського торгового порту на 2014 рік.

У порядку денному роботи уряду також питання створення територіальних органів Держслужби у справах геодезії, картографії і кадастру і затвердження порядку і вимог до маркірування органічних продуктів.

Як очікується, засідання уряду розпочнеться о 12.00.