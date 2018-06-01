Нацбанк підрахував, на скільки гривня зміцнилася до долара в травні

Загалом з початку року гривня зміцнилася на 0,7%.

Національна валюта України за офіційним обмінним курсом у травні зміцнилася до долара на 0,5%.

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Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за травень, опублікованому на сайті регулятора.

За оцінками НБУ, з початку року українська гривня зміцнилася до долара на 0,7%.

Нацбанк пояснює зміцнення національної валюти застосуванням жорсткої монетарної політики, а також збереженням сприятливої зовнішньої цінової кон'юнктури для українського експорту.

Разом з тим, регулятор зазначає, що посилення долара і погіршення фінансових умов для країн з ринками, що розвиваються позначилися і на українському валютному ринку, що проявилося "виходом" частини нерезидентів з ринку гривневих облігацій внутрішньої державної позики.

Як наслідок, обсяг чистої купівлі валюти Національним банком у травні скоротився до 181 мільйона доларів з 303 мільйонів доларів в квітні.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні близько 29,3 гривні/долар і курс на кінець року – близько 30,1 гривні/долар.

Згідно з даними опитування НБУ в першому кварталі 2018 року, більшість представників українського бізнесу прогнозують обмінний курс гривні до долара США у наступні 12 місяців у межах 28-31 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.