Частина доходів "повз каси": експерт розповів про низький дохід Києва на фіналі ЛЧ

На думку економіста, корумповані, нереформовані країни, з монопольною, рентної економікою не повинні братися за проведення глобальних заходів.

Під час проведення фіналу Ліги чемпіонів-2018 в Києві ціни на проживання в готелях столиці України зросли у 45 разів (у середньому), а головною причиною став дефіцит готельної інфраструктури в сегменті "економ".

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Щодо фінансових параметрів фіналу ЛЧ, то тут оцінки плану і факту різняться як ніколи, пише економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ, передає Главред.

Він зазначає, що спочатку Київ розраховував на 70 тисяч іноземців, а насправді кількість уболівальників, за даними прикордонної служби, склало трохи більше 30 тисяч. При цьому виручка від їх перебування в день склала 50 млн. гривень (готелі та ресторани) або трохи менше 2 млн євро.

"Місто при цьому витратило 20 млн. грн., але сюди не включені витрати на забезпечення безпеки, а вони були значними. Виходить, що, або частина доходів пішла повз "каси" і міський бюджет від них нічого не отримав у вигляді податків і зборів, або потрібно щось змінювати "у філармонії", — зазначає економіст.

На його думку, корумповані, нереформовані країни, з монопольною, рентної економікою не повинні братися за проведення глобальних заходів.

"Менше ганьби і крадіжок, і хоч якась надія на успіх в майбутньому. Адже глобальні заходи, особливо в спорті, є не передумовою для зростання, а лише його каталізатором, коли всі необхідні інгредієнти зібрані і гарне портфоліо країни складено не піарниками, а самою дійсністю", — додав Кущ.