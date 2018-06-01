МВФ написав листа Гройсману: попередив про можливий зрив траншу – ЗМІ

У ньому йдеться про два рішення, прийняті на закритій частині засідання Кабміну тиждень тому. У Фонді зазначають, що Україна порушує зобов'язання, взяті під час отримання попереднього траншу від МВФ.

Міжнародний валютний фонд незадоволений останніми рішеннями уряду щодо повноважень Мінфіну і підпорядкування ДФС.

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Про це сказано в листі голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена до українського уряду, передає Liga.net з посиланням на джерело в Кабміні.

У ньому йдеться про два рішення, прийняті на закритій частині засідання Кабміну тиждень тому. У Фонді зазначають, що Україна порушує зобов'язання, взяті під час отримання попереднього траншу від МВФ. Мова йде про ще неоприлюднені постанови уряду про позбавлення Мінфіну повноважень щодо затвердження фінансових документів уряду.

У прес-службі прем'єра спростовують інформацію про прийняті рішення. Там стверджують, що на закритому засіданні піднімалося питання застосування принципу "мовчазної згоди" у тих випадках, коли Мінфін затягує узгодження питань щодо розгляду актів законодавства, які вносяться на розгляд Кабміну. "Діючі норми свідчать про те, що якщо такі питання виносяться на голосування в Кабміні, за винятком мовчазної згоди, то Мінфін залишається зі своїми правами", – повідомила прес-служба Гройсмана.

У свою чергу міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що такі рішення Кабміну вже були підготовлені і отримані Мінфіном. "Уряд поки не хоче оприлюднювати ці рішення. Для країни це був би великий удар і погрожував зривом програми МВФ", - сказав міністр на зустрічі з підприємцями та пресою.

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Поки ні Мінфін, ні апарат Кабміну не оприлюднили проекти постанов про зміну регламенту уряду, де пропонується позбавити Мінфін повноважень затверджувати фінансові документи, а також вивести ДФС з-під управління Мінфіну. "Якщо їх все ж опублікують, Мінфін буде оскаржувати обидва рішення. Але я впевнений, що Кабмін не піде на такий крок", - зазначив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк звернувся до послів "Великої сімки" з листом, в якому повідомив, що президент України Петро Порошенко намагався призначити людину, яку лобіювали народні депутати Ігор Кононенко та Ніна Южаніна - спочатку це був екс-перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський, пізніше - заступник керівника секретаріату Комітету ВР з податкової та митної політики Світлана Воробей.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман відмовлявся погоджувати запропоновану міністром кандидатуру на цей пост.

Данилюк на засіданні уряду 23 травня звернувся до прем'єр-міністра Гройсмана з претензією про непризначення своїм заступником Яни Бугрімової вже протягом двох років.

«Володимир Борисович, на жаль, я не бачив у кадрових питаннях призначення заступником міністра фінансів Яни Бугрімової. Відповідне внесення робилося вже чотири рази. Людина три рази пройшла спецперевірку. Призначення відбувається вже два роки. Я вважаю це нерозумінням важливості сфери, якою займається Мінфін, особливо зараз...», - сказав Данилюк. Після цих слів трансляція засідання в прес-центрі Кабінету міністрів перервався.

Гройсман назвав реакцію міністра фінансів Данилюка на відсутність у порядку денному засідання уряду 23 травня питання про призначення його заступником Бугрімової дивною і непередбачуваною. За словами прем'єра, для подібної емоційної реакції не було ніяких приводів.

Після зазначеного засідання уряду в ЗМІ з'явилася інформація щодо рішення Кабміну перепідпорядкувати ДФС в управління уряду замість Мінфіну.